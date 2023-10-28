В Госдуме хотят ограничить рост цен на непродовольственные товары

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому продавцам запретят поднимать цены на дефицитные товары.

Речь идёт о ряде непродовольственных товаров, на которых недобросовестные продавцы пытаются спекулировать во время ажиотажного спроса.

"Правительство Российской Федерации должно обладать дополнительными инструментами воздействия на субъектов рыночных отношений, которые захотят воспользоваться ухудшающейся рыночной конъюнктурой, путем увеличения цен на такие товары", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Но в то же время авторы инициативы подчёркивают, что эта мера – временная, её не будут использовать постоянно, чтобы не навредить экономике. В данном случае кабмин будет ограничен в полномочиях до 31 декабря 2024 года.

Речь идёт о таких исключительных случаях и товарах, как туалетная бумага или гречка. На стоимости последней много спекулировали в 2022 году и не только.