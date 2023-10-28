В лесу под Новосибирском обнаружили огромную кучу свиных шкур

Под Новосибирском обнаружили огромную кучу свиных шкур.

По данным «Прецедента», недалеко от коттеджных посёлков Новосибирской области местными жителями была обнаружена большая куча свиных шкур.

По словам очевидцев, свалка из шкур лежит с сентября месяца, а виновником этого инцидента является предприятие, которое решило сэкономить на правильной утилизации свиных шкур.

Местные жители бьют тревогу и жалуются, что распространяющая вонь может навредить как природе, так и здоровью самих жителей — это может привести к инфекционным заболеваниям.

«Тухлятиной здесь будет вонять еще весной, и тогда будет большая вероятность, что сюда может прийти и медведь. И самое обидное, что это все находится в районе населенных пунктов, вон там поблизости поселки “Индия”, “Лаки парк”», — прокомментировал местный житель.

Сейчас редакция «Прецедент» планирует обратиться с запросом в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что житель Югры едва не погиб после внезапной встречи с медведем в лесу.