В Новосибирске хоккеисты "Сибири" сняли ролик "Операция 61" в честь дня рождения

На новом ЛДС "Сибирь-Арена" в Новосибирске готовятся отмечать день рождения хоккейной команды – 28 октября ХК "Сибирь" покажет много интересного, пока же на странице сообщества появился ролик-анонс.

Как сообщает пресс-служба ХК "Сибирь", празднование 61 дня рождения хоккейного клуба пройдёт в стиле "Операции Ы". Так, в качестве анонса-приглашения в сообществе "Сибири" в социальной сети "ВКонтакте" появился ролик, где разыгран легендарный диалог Георгия Вицина и Шурика: "А где бабуля?"

"Дэвид Немировски и Кирилл Фастовский представляют: "Операция 61 и другие приключения ХК "Сибирь", – говорится в подписи к ролику. — 28 октября отмечаем день рождения клуба на матче с ЦСКА в стиле старого доброго советского кино "Операция Ы".

Напомним, празднование дня рождения ХК "Сибирь" начнётся в 15.30 на ЛДС "Сибирь-Арена". Туда же приедет и медведь Миша из зоопарка, которого пригласил в качестве гостя Злобный Снеговик.