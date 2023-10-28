В Новосибирске открыли сквер старших кадет с Аллеей кадетской Славы России

Сквер старших кадет с Аллеей кадетской Славы России открыли в Новосибирске.

На территории Сибирского кадетского корпуса завершили создание комплекса, включающий в себя Сквер старших кадет и Аллею Кадетской Славы России.

На торжественном открытии приняли участие министр образования Новосибирской области Мария Жафярова и сенатор Владимир Городецкий, который отметил, что Аллея является первым культурно-историческим проектом в России.

А председатель Совета попечителей Сибирского кадетского корпуса добавил, что создание Аллеи направлено на воспитание патриотического духа будущих офицеров.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сквер Юрия Бугакова с павильоном в виде пакета молока обустроят в Новосибирске. Депутаты регионального парламента Новосибирска разработали дизайн-проект сквера, который будет носить имя Юрия Бугакова — основателя племзавода «Ирмень».