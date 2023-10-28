В Новосибирске самая дешёвая квартира стоит 950 тысяч рублей

В Новосибирске самым дешёвым жильём оказалась квартира за 950 тысяч рублей.

По данным портала по поиску и продаже недвижимости N1, в Первомайском районе Новосибирска продается самая дешевая квартира в городе.

Стоимость квартиры составляет 950 тысяч рублей, а её площадь — 13 квадратных метров. Находится квартира на первом этаже четырехэтажного дома.

В одной комнате находится душевая кабина, кухонный гарнитур, печь, холодильник, кровать и шкаф. Около входной двери разместилась стиральная машинка, а вот туалет находится в отдельном помещении.

Как сообщается, жилье можно приобрести в ипотеку без первоначального взноса.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что дачный комплекс с водопадом продают за 80 миллионов под Новосибирском. Два загородных дома на участке площадью 31 сотка выставили на продажу в Новосибирской области. Дачный комплекс с английской ванной, беседкой и искусственным прудом с водопадом стоит 80 миллионов рублей.