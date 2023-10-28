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вчера 18:13
проиcшествия

В Новосибирске вор сорвал цепочку с шеи 36-летней женщины

Фото: freepik

В Центральном районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли грабеж.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, 28 октября 2023 года 36-летняя жительница Новосибирска обратилась с заявлением о том, что в торговом павильоне на улице Мичурина неизвестный с применением физической силы украл у нее золотую цепочку и скрылся с места происшествия.

После чего правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Сейчас против преступника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Подмосковье мужчина задержал преступника, который украл телефон у ребенка. Неизвестный мужчина попытался отобрать смартфон у ребенка. Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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