В Новосибирске вор сорвал цепочку с шеи 36-летней женщины

В Центральном районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли грабеж.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, 28 октября 2023 года 36-летняя жительница Новосибирска обратилась с заявлением о том, что в торговом павильоне на улице Мичурина неизвестный с применением физической силы украл у нее золотую цепочку и скрылся с места происшествия.

После чего правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Сейчас против преступника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Подмосковье мужчина задержал преступника, который украл телефон у ребенка. Неизвестный мужчина попытался отобрать смартфон у ребенка. Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения.