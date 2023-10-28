В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО

В селе Новосибирской области похоронили погибшего в зоне специальной операции Рустама Муртазалиева.

По данным администрации Баганского района, сегодня в селе Баган Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Рустамом Муртазалиевым.

Сообщается, что Рустам родился 22 декабря 1978 года. В зону специальной военной операции попал летом 2023 года и подписал контакт с Минобороны РФ.

Он погиб 10 октября на территории ЛНР. Церемония прощания состоялась в Доме культуры района.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что машинист Новосибирского метрополитена Данила Крапивин погиб в зоне специальной военной операции. Он устроился на работу в метрополитен в 2020 году, когда завершил обучение в Сибирском государственном университете путей сообщения, а в 2022 году отправился на фронт в зону СВО.