Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 28 октября

Израиль опасается начинать наземную операцию против Палестины, но проводит «челночные» рейды в Газу, а президент Беларуси заявил, что эскалация израильско-палестинского конфликта приведёт к Третьей мировой войне. Новости к данному часу читайте ниже.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение о том, что в зоне ближневосточного конфликта может вспыхнуть Третья мировая война: «Очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, — американцы — не знают, во что это выльется», пояснил он, отвечая на вопрос журналистов об эскалации в регионе.

В тоже время Китай не просто призвал Израиль и Палестину к диалогу для создания двух государств, а разработал план под названием «Два государства для двух народов», как единственно действенный способ разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта, приводит слова спецпосланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня издание РИА новости.

Израиль в такой международной обстановке пока опасается начинать свой «громкий» план наземной операции по уничтожению ХАМАС, но при этом провёл уже две ночные вылазки на палестинскую территорию. В них приняли участие артиллерия и авиации, которая обеспечивала подразделениям прикрытие с воздуха.