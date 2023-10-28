Выжившая заложница ХАМАС описала ужасы подземных тоннелей Газы

Престарелые заложницы, которых отказался принимать родной Израиль, освобождены по гуманитарным причинам, они поведали неожиданную правду о комфортных условиях в подземных катакомбах Палестины.

Сегодня пожилые израильтянки Йохевед Лифшиц и Нурит Ицхак уже прибыли на КПП «Рафах» на границе палестинского эксклава с Египтом (родная земля их принимать отказалась). Одна из женщин согласилась поговорить с журналистами «12-го канала» израильского телевидения и поделилась неожиданной информацией о пребывании в плену.

По словам бывшей пленницы, 7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС доставили её и ещё 25 израильтян в Газу и спустили в подземный многокилометровый тоннель с массой ответвлений. Содержали женщин в камере на пять человек, за каждым был приставлен охранник. Кроме того, каждые пару-тройку дней к пожилым людям приходил врач, осматривал их и снабжал необходимыми лекарствами, пишет издание «Лайф».

Питались пленники, по словам Лифшиц, теми же блюдами, что и охрана (чаще всего это была сырная пита и свежие огурцы). Также надзиратели выполняли все просьбы пожилых пленниц.

Поделилась женщина и горечью от бездействия своего родного правительства. По её словам, во время пребывания в плену она стала свидетелем того, как бойцы ХАМАС сжигали поля израильских соседей, запуская в их сторону горящие воздушные шары, но армии обороны Израиля не воспринимали происходившее всерьёз и не защитила местное население.

Отметим, что все заложники освобождаются при посредничестве Египта и Катара.