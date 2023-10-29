Без света, воды и тепла: в Каменке под Новосибирском целый месяц отключают энергоснабжение — кто виноват

В Новосибирской области жители села Каменка уже месяц живут без света, воды и тепла. Всему виной периодические аварийные отключения энергоснабжения из-за дорожных работ в посёлке Восход — ремонтники во время бурения повреждают повреждают ЛЭП. Однако ответственность за поломку проектировщики брать не хотят. В компании считают, что кабеля на этом участке дороги вообще быть не должно.

Кто виноват в отсутствии электроэнергии и что делать местным жителям — разбирается корреспондент «Сиб.фм».

Что случилось

Местные жители села Каменка обратились в редакцию «Сиб.фм» с проблемой регулярного отключения энергоснабжения на территории трёх коттеджных посёлков «Близкий», «Чкаловские просторы» и «Скандинавия». Вместе со светом в домах пропадает вода, отопление, интернет и мобильная связь.

Как отмечает Анастасия, в АО «РЭС» всегда предупреждают об отключениях. Некоторые из них плановые, остальные — аварийные.

«Практически всегда отвечают, что поврежден кабель во время проведения дорожных работ. Да, у нас делают дорогу в Каменке, и во время этих работ повреждают бедные кабели», — рассказывает она.

Дорожные работы в Каменском сельсовете ведут с 29 сентября, уточняют местные жители. Там устанавливают дорожные знаки и ограждения. В результате бурения повреждается ЛЭП.

По данным на 26 октября 2023 года, электроснабжение за последний месяц отключили восемь раз. Последнее отключение было 27 октября — в этот же день в очередной раз повредили кабель.

«Как пятница или суббота, так сидим без света. Вчера [23 октября] отключили для ремонта на четыре часа, в итоге с 11 до 15.30 не было света. Потом дали, но не на полную мощность — поэтому не было воды с 11 до 19.30. Потом ещё в 22.00 выключали, чтобы фазы перекинуть. Это так ремонтируют, что потом переделывают», — возмущается ещё одна жительница Каменки Юлия.

Новосибирцы также добавили, что страдают от мигания света. Из-за резких скачков электричества у некоторых жителей посёлков повредилась бытовая техника.

«Ночью раз восемь свет включали-выключали. После этого у всех котлы встали на аварийные режимы по дому, очистительные станции. Я тоже встал с утра и у меня солёная вода пошла. Пришлось всё перезагружать. Посудомойка зависла, не включается. У других, я слышал, тоже проблемы с бытовыми приборами были. В частности, очистительные станции встали в аварийный режим, сломались или электронные блоки погорели. Они дорогие, тысяч по 60», — объясняет местный житель Игорь.

По словам Игоря, он и другие жители коттеджных посёлков Каменки жаловались в Центр управления регионом в Новосибирской области. Люди получили ответы от АО «РЭС», Администрации Каменского сельсовета и Территориального управления автомобильных дорог региона. Тем не менее, никакой конкретики новосибирцы не получили.

«Это, конечно, не ответы, а просто отписка», — резюмирует Игорь.

Что говорят в АО «РЭС»

В АО «РЭС» отмечают, что аварийные отключения происходят по вине АО «Новосибирскавтодор».

Как пояснили редакции «Сиб.фм» в ответе на запрос АО «РЭС», отключения происходят из-за нарушений законодательства со стороны дорожных служб. В сообщении говорится, что ООО «Автодор» выполняет земельные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи без согласования с «РЭС». В результате из-за разрытий повреждаются кабели.

«Энергетики в данной ситуации — тоже пострадавшая сторона, так как нанесен ущерб имуществу компании и требуется длительный ремонт, на восстановительные работы приходится привлекать дополнительный персонал, который мог бы заниматься текущими задачами по обслуживанию электросетей. По последним инцидентам компания обратилась в полицию», — сказано в ответе на запрос.

В «РЭС» также добавили, что отключения электроснабжения прекратятся только тогда, когда закончатся ремонтные работы без согласования с сетевой организацией. Тем, кто хочет получить перерасчёт стоимости коммунальных услуг «РЭС» предложили обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт».

Что говорят в АО «Новосибирскавтодор»

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области подчёркивают, что кабели «РЭС» не должны быть расположены именно в этих местах. Они заявили, что обратились в прокуратуру для вычисления собственника кабелей.

«Сиб.фм» также направил запрос в АО «Новосибирскавтодор». Как отметили в пресс-службе, компания действительно проводит работы по ремонту дороги Н-2119 «Новосибирск-Каменка» по договору с ГКУ НСО ТУАД. Рабочие устанавливали около 400 дорожных знаков.

«Пять раз сотрудники «Новосибирскавтодор» натыкались на инженерные коммуникации (кабельные линии) в границах полосы отвода данной автомобильной дороги, принеся им повреждения, в процессе выемки грунта на глубину 1,8 метров. Как выяснилось позднее, инженерные коммуникации (кабельные линии) принадлежат АО "РЭС"», — говорится в ответе на запрос.

В АО «Новосибирскавтодор» подчеркнули, что в ГКУ НСО ТУАД отсутствует договор на прокладку инженерных коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода дороги. АО «РЭС» должны сообщить информацию об охранной зоне объекта в ЕГРН, объясняют в компании.

«ГКУ НСО ТУАД требует осуществить вынос незаконно проложенных кабельных линий электропередач за пределы границ полосы отвода автомобильной дороги Н-2119 «Новосибирск-Каменка» в Новосибирском районе Новосибирской области в срок до 18 декабря 2023 года. В случае отказа от исполнения указанных требований, ГКУ НСО ТУАД выполнит работы по ликвидации проложенных инженерных коммуникаций с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счёт АО "РЭС", виновных в незаконной прокладке таких сооружений, в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении АО «Новосибирскавтодор».

Закончить работы по установке дорожных знаков пообещали 28 октября 2023 года. Как утверждают в АО «РЭС», именно в этот день должны закончиться аварийные отключения энергоснабжения.

Пока энергетики и дорожники обвиняют друг друга, Администрации Каменского сельсовета заявляет, что «не имеет полномочий прямого воздействия на управленческие решения РЭС и АО “Новосибирскавтодор”».

По словам местных жителей, они ни разу не направляли жалобы в прокуратуру Новосибирской области. Люди также добавили, что отключения электричества в Каменке мучают их круглый год — особенно тяжело приходится зимой в период холодов.