Геноцид по-израильски. Миру открылось истинное лицо режима — миф о могуществе Израиля разрушен

Возобновление военного конфликта на Ближнем Востоке в октябре текущего 2023 года вскрыло внутриполитические проблемы в израильском обществе, которое очевидно терпит раскол.

Нынешней осенью в Израиле наметился раскол. И в политической жизни, и в деятельности разведывательных служб, и в социальной сфере, заявил политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре в эфире Tsargrad.tv. Он уверен, что этот внутренний раскол и позволил ХАМАС так легко и внезапно атаковать израильские земли.

Ответная реакция израильской армии стала явным «перебором», считает эксперт, потому как проявила истинное лицо милитаристского Израиля — бесчеловечность, животная жестокость, геноцид.

С начала конфликта-2023 седьмого октября израильские политики, не стесняясь в словах, делают откровенно расистские заявления и призывают к зверским действиям в отношении своих оппонентов. В результате их налётов на сектор Газа к 28 октября погибло более двух тысяч стариков, женщин и детей.

Очевидно, что вместо выполнения резолюцию ООН о создании Палестинского государства Израиль выбрал политику сознательного истребления женщин и детей, которые, по их мнению, должны расплачиваться без разбору за результаты борьбы палестинских повстанцев, единодушно считают многие прогрессивно мыслящие политологи, военные аналитики и дипломаты.

Население Европейских стран также возмущено поведением израильтян и проводит массовые акции протеста в защиту мирного населения Палестины. Похоже, что миф о могуществе Израиля разрушен окончательно.