Лучше сядьте: раскрыты доходы певца SHAMAN`a

Патриотический настрой и амплуа простого русского парня помогли певцу Дронову заработать далеко «непростые» гонорары с шестью нолями.

Современный мир стал настолько прозрачен, что в нём скрыть что-либо практически не реально. Так произошло и с доходами популярного вокалиста Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN (его карьера совершила головокружительный взлёт всего за год, истекший с момента начала военной спецоперации на Украине).

Много лет находившийся в тени «больших» звёзд российского шоубизнеса, исполнявший лишь каверы на чужие песни, Ярослав с прошлой зимы начал писать собственные песни с ярким патриотическим окрасом и попал в цель. Деньги потекли в его карманы буквально рекой, сделав его самым востребованным артистом России с высокими гонорарами.

К примеру, на сайте Госзакупок появилась информация о стоимости его творческих услуг в Вологодской области: «За выступление в череповецком «Дворце химиков» заплатили 5,5 миллиона рублей. Его бытовой и технический райдер составил еще два миллиона рублей», сообщает портал.

Отметим, что ещё год назад своё выступление SHAMAN оценивал в среднем на 600 000 рублей.

Отметим, что коллеги по музыкальному «цеху» одобряют подорожавшее творчество Дронова, называя его «качественным коммерческим патриотизмом».