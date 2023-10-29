Мэр Локоть поздравил новосибирцев со 105-й годовщиной Комсомола

Мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирцев со 105-летием Комсомола.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил местных жителей со 105-й годовщиной Комсомола. Текст поздравления он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Созданный в 1918 году по инициативе Ленина, комсомол прославил себя миллионами трудовых и боевых подвигов советской молодёжи. Магнитка и Метрострой, БАМ и ДнепроГЭС, покорение космоса и освоение целины — вот лишь малая часть этого грандиозного списка», — пишет Локоть.

По словам мэра, он гордится подвигами миллионов героев-комсомольцев, отдавших жизнь за спасение СССР в период Великой Отечественной войны.

Глава города также добавил, что Комсомол был уникальный общественной организацией молодёжи.

«Она дала каждому из нас большой заряд жизненной энергии, дала нам возможность быть социально активными, свободными и успешными», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, что мэрия Новосибирска не планирует приобретать новую новогоднюю ёлку в 2023 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска определили количество снегоуборочной техники к предстоящей зиме 2023–2024 года.