Путин обрадовал участников СВО новыми льготами: кому достанутся выплаты

Помимо стандартного набора военных льгот, мобилизованным в зону действия СВО на Украине предоставляются в 2023 году по поручению главы государства дополнительные «бонусы».

Минобороны России и Рабочая группа по вопросам СВО разработала расширенный пакет льгот для военнослужащих, несущих ратную службу в зоне действия СВО, сообщает портал «Единая Россия.ру».

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, помимо продовольственного, вещевого и денежного довольствия, медобеспечения, бесплатного проезда к месту службы или лечения (туда и обратно) в текущем году предоставляются и другие льготы:

· трудовые гарантии (сохранение рабочего места на время службы, исчисление трудового стажа в двойном размере);

· налоговые и кредитные льготы — кредитные «каникулы» на время службы (в случае гибели мобилизованного или получения им инвалидности первой группы долги по кредитам полностью спишут),

· единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта с Минобороны от года и более,

· льготы по ЖКХ – освобождение от пени по задолженным платежам, снижение суммы в платёжках,

· образовательные льготы — бюджетные места детям участников спецоперации,

· компенсация за ранение: лёгкое – 500 000 рублей, тяжелое – 1 000 000 рублей,

· компенсация семьям в случае гибели мобилизованного – 5 000 000 рублей от федеральных властей (некоторые регионы страны доплачивают ещё 2-3 миллиона).

Также члены семьи погибшего военнослужащего могут получить страховые выплаты, денежную компенсацию, пенсию по потере кормильца и пособие на детей, пояснил доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Михаил Гацко. Он напомнил, что все социальные выплаты можно получать только на карту МИР.