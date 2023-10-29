В Новосибирске на 19% выросло число преступлений мигрантов

Количество преступлений мигрантов в Новосибирске выросло на 19%.

Количество преступлений, совершённых мигрантами в Новосибирске, выросло на 19%. Об этом сообщили в «РБК Новосибирск» со ссылкой на прокурора области Александра Бучмана.

Число преступлений мигратов увеличилось до 553 случаев — это 2% от общей структуры. Пятая часть преступлений приходится на лиц, распространявших наркотики.

В этом году задержали четырёх уроженцев среднеазиатских республик, распространявших «закладки» в Барабинском и Куйбышевском районах Новосибирской области. Всего зафиксировано 88 преступлений. Кроме того, с начала 2023 года выявили 11 фактов незаконной регистрации мигрантов.

В региональной прокуратуре добавили, что с января по июнь 2023 года в Новосибирскую область въехало более 200 тысяч иностранцев. Как правило, это граждане Центрально-Азиатского региона: 35,3% уроженцев Узбекистана, 31,4% — Таджикистана, 12,3% — Киргизии и 11,3% — Казахстана.

Напомним, что глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по нападению детей-мигрантов, которые угрожали новосибирским школьникам ножами.