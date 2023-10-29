В Новосибирске предпринимательница пожаловалась на иск от компании Puma

На предпринимательницу из Новосибирска подала в суд немецкая компания одежды Puma из-за контрафакта.

По словам предпринимательницы из Новосибирска, которая держит собственный магазин одежды, на неё подала в суд известная немецкая компания Puma из-за контрафактного товара — его обнаружили в магазине девушки. После чего компания потребовала 270 тысяч рублей компенсации за нарушение товарного знака. Об этом сообщила предпринимательница в беседе с редакцией «Сиб.фм».

Девушка поделилась, что на телефон зафиксировали продажу поддельной одежды, хотя она не скрывала, что продает реплику.

Больше всего предпринимательницу смутил тот факт, что суд принимает иск от «врагов» России, так как, со слов девушки, Puma относится к немецкому производству, а Германия — страна «врагов». В свою очередь, в Новосибирске ходят представители компании и вынуждают отдавать деньги с бизнеса, соответственно, эти деньги пойдут на оплату «врагов», которые убивают солдат России.

Девушка также поделилась, что она с мужем активно помогает участникам СВО и состоит в фонде «Своих не бросаем».

Ранее Сиб.фм сообщал, что ХК «Сибирь» судится с новосибирскими бизнесменами из-за кепок.