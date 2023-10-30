Анна Кикина из Новосибирска объяснила, почему в отряде космонавтов мало женщин

Космонавт Анна Кикина считает, что женщины боятся поступать в отряд космонавтов.

Космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина в интервью РИА Новости дала совет девушкам, которые мечтают попасть в отряд космонавтов. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости».

Анна Юрьевна Киикина родилась в 1984 в городе Новосибирск. С сентября 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов (сейчас там насчитывается 26 человек).

По словам космонавта, если у девушек возникает волнение, то это нормально, так как оно позволяет сконцентрироваться, но при этом всё равно нужно действовать.

«Девушки, которые собираются и готовят себя к тому, чтобы прийти в отряд космонавтов, им советы не нужны. Они сами знают, что им нужно идти в эту сторону и просто действовать», — сказала Анна Кикина в интервью.

Ранее Сиб.фм сообщил, что космонавт из Новосибирска Кикина рассказала, какую музыку слушает в космосе.