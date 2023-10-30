58% сибиряков считают платежные стикеры перспективной альтернативой Pay-сервисам

58% жителей СФО знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают банки. 27% опрошенных уже пользуются ими или готовы пользоваться. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

15% сибиряков хорошо знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. «Что-то слышали» о платежных стикерах еще 43% респондентов. 42% ничего об этом не знают, причем этот уровень примерно одинаков по всей стране.

Уже пользуются платежными стикерами с NFC-чипом 5% опрошенных. Еще 22% заявили о готовности платить ими (18% — скорее да, 4% — определенно да). Это самая низкая доля по стране. Не готовы пользоваться платежными стикерами 39% (скорее нет — 22%, определенно нет — 17%). Треть респондентов (33%) затруднилась с ответом на этот вопрос.

В качестве главного аргумента за использование платежных стикеров (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 66% отметили возможность легко проводить бесконтактные платежи, назвав это перспективной альтернативой сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. 26% привлекают дополнительные бонусы и скидки, которые предлагают банки при оплате стикерами, 17% любят испытывать все новые финансовые технологии. 4% считают, что это престижно и модно, есть интересные дизайны стикеров на выбор.

Отвечая на вопрос, где бы сибиряки разместили платежный стикер, 23% сообщили, что спрятали бы его под чехол телефона, чтобы не было видно, по 21% — на обратной стороне телефона или держали бы в кошельке, 15% — наклеили на обратной стороне чехла телефона, 11% носили бы отдельно в кармане, 4% выбрали вариант «другое».

*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.