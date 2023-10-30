Это вторая волна мобилизации? Мигранты автобусами едут в российские военкоматы

В октябре текущего 2023 года в РФ начались совместные рейды военкоматов и полиции по местам скопления мигрантов с российскими паспортами.

Хостелы, общепиты, «резиновые квартиры», службы доставки и компании частных такси особо интересуют представителей военных комиссариатов и органов правопорядка нашей страны. Совместные рейды проводятся даже на выходе из молельных домов, где мигрантов с российским паспортами (жители ближнего зарубежья) задерживают и отправляют к военным комиссарам для уточнения данных и прохождения медкомиссии по определению категории годности к военной службе, сообщает сетевое издание «Царьград».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, ранее высказавшийся за идею активного привлечения мигрантов к военной службе в рядах вооруженных сил РФ и, в том числе, в зоне действия СВО на Украине, пояснил, что переселенцев, неготовых исполнить воинский долг, вероятно, будут лишать гражданства РФ.

Эту позицию разделяет и депутат Госдумы Виталий Милонов, который на днях заявил: «Если гражданин отказывается защищать свою новую родину, зачем он нам нужен? Пусть едет назад, защищает свою другую родину».

Отметим, что уклонистов в среде переселенцев из Средней Азии и Закавказья очень много. При этом, они с удовольствием пользуются социальной поддержкой государства для своих семей и играют значимую роль в обострении криминогенной ситуации в крупных городах России, организуя целые банды.