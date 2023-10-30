Нашли насмерть замёрзшую женщину, которая победила онкологию

Женщина, победившая онкологию, найдена насмерть замёрзшей.

Как сообщает портал 59.RU, 40-летняя женщина, которая ранее победила рак благодаря донорству костного мозга, при неизвестных обстоятельствах пропала в городе Кунгур Пермского края утром 23 октября.

Её тело обнаружили только на следующий день около стелы, размещённой на въезде в город.

Напомним, что в Новосибирске 26 октября скончался репер Артём Гейко, ранее он впал в кому из-за сильного избиения. Весной 2019 года на молодого человека напали неизвестные и сильно избили его — в результате и он впал в кому. Артём был вынужден проходить долгое восстановление и учиться заново ходить и говорить. Молодой человек не отчаялся и стал активно заниматься музыкой, бизнесом и альпинизмом.