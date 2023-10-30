Новая мобилизация? Какую категорию граждан РФ массово отвозят в военкоматы

Россия уже добилась значительного прогресса в СВО, необходимости в массовой мобилизации сейчас нет, но некоторых граждан РФ в массовом порядке собирают в военкоматах.

И глава нашего государства, и Генштаб Вооружённых сил, и депутаты, и военные эксперты России единодушны во мнении относительно всеобщей мобилизации. На текущий момент необходимости в привлечении большого числа резервистов в зону действия СВО на Украину нет.

Однако этот вопрос остаётся самым обсуждаемым в российском обществе. В последние числа октября 2023 года появился очередной повод для его обострения – ряд российских СМИ опубликовал информацию о том, военные комиссариаты совместно с полицией проводят массовые рейды по проверке мигрантов их Ближнего зарубежья, которые оформили российское гражданство.

Выяснилось, что в среде таких переселенцев много уклонистов. Потому их собирают и отправляют в военкоматы для поставки на воинский учёт с дальнейшей отправкой в ряды Вооружённых сил России. По сообщениям издания «Царьград.ру», «новоиспечённые граждане РФ моложе 30 лет отправляются на срочную службу, а остальные — на контракт».

Россияне восприняли эту новость, как многотысячный козырь Минобороны РФ, способный помочь приблизить долгожданную Победу в зоне СВО.