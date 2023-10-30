Новосибирский общественник предложил запретить празднование Хэллоуина в России

Директор сибирской правозащитной группы «Радетель» Георгий Солдатов рассказал, почему в России должны запретить Хэллоуин.

Юрист и общественный деятель из Новосибирска Георгий Солдатов заявил, что Хэллоуин в России следует запретить, так как это — квазирелигиозный праздник, который адаптирован под молодежь, но в него заложен религиозный сатанизм.

«Данное мероприятие связано по своему содержанию с семантикой и ритуалистикой культа смерти и в целом с религиозным сатанизмом», — заявил Солдатов.

Юрист, ссылаясь на шестерых ученых, отметил, что участие детей в данном мероприятии с высокой долей вероятности влечет причинение выраженного и существенного вреда физическому, психическому и духовно-нравственному здоровью, а также развитию.

«Включая предпосылки к суициду», — сообщил Солдатов.

Кроме этого, по его словам, недопустимо проводить Хэллоуин в государственных и муниципальных учреждениях, так как это нарушает права детей.

«Такие мероприятия в учебных заведениях противоречат основам защиты духовно-нравственных ценностей», — говорит правозащитник.

Солдатов добавил, что Хэллоуин должны запретить на территории России, так как, по его словам, более 80 процентов жителей страны против данного праздника, а также, что никаких альтернатив Хэллоуину в России нет.

«Тыквенный спас — это псевдоправославный праздник. Это новомодный ход, чтобы уйти от слова "Хэллоуин", но оставить всю атрибутику», — заключил собеседник.

31 октября отмечается Хэллоуин. Постепенно западный праздник пришел и в Россию — во многих школах дети устраивали тематические дни, наряжаясь в разные костюмы. Однако российские чиновники стали на законодательном уровне пытаться запретить Хэллоуин.

Так, в Якутии представители власти отправили письма в местные школы, в которых потребовали запретить мероприятия по случаю этого праздника. Такое решение было принято с целью соблюдения традиций и культурных ценностей региона. В Краснодаре лишь порекомендовали воздержаться от участия в праздновании Хэллоуина. По их мнению, данное мероприятие не соответствует историческим и культурным ценностям Кубани.

Как ранее писал Сиб.фм, православный активист Иван Квасницкий высказался против концерта Арбениной в Новосибирске.