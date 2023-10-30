Новосибирский школьник споёт с SHAMAN'ом на ВДНХ в День народного единства

Школьник из Новосибирска выступит на одной сцене с SHAMAN'ом на концерте в Москве 4 ноября.

На концерте 4 ноября в честь Дня народного единства восьмиклассник из Новосибирска Артём Жиров споёт вместе с популярным российским исполнителем SHAMAN'ом. Об этом корреспонденту «Сиб.фм» сообщила советник директора по воспитанию МАОУ СОШ №215 имени Д. А. Бакурова Юлия Исакова.

Как рассказывает педагог, Артём прошёл конкурсный отбор на Всероссийский проект «Хор Первых» от молодёжной организации «Движение первых». Сейчас школьник и Юлия Исакова находятся в Москве, где проходят репетиции и готовят концерт ко Дню народного единства.

«Этот проект реализуется с лета. Мы ездили на "Тавриду.Арт", там выступали. А теперь ко Дню народного единства организаторы решили сделать большой концерт, пригласили много ребят со всех регионов России. Всего в нём поучаствуют 1444 ребёнка и около 150 взрослых людей. Прямо сейчас готовится программа, проходят репетиции», — говорит советник директора.

По словам педагога, Артём только начинает участвовать в масштабных проектах «Движения первых». Ранее мальчик вместе с куратором исполнил гимн Севастополя на фоне НОВАТа в Новосибирске для видео-поздравления города-героя.

«После этого я пригласила его попробовать себя в этом проекте. Мы подали заявку на сайте движения, записали видеоролик, отправили и он прошёл. Нам пришло счастливое письмо, что мы едем в Москву. Заявок было очень много, но нам удалось победить», — делится Юлия Исакова.

Советник директора подчёркивает, что ещё пятеро учеников под её контролем подавали заявку на этот конкурс. Как отметили в региональном отделении Движения Первых Новосибирской области, всего из Новосибирской области на конкурс приехало 27 детей.

«Мы будем петь авторские песни, которые были написаны для ребят "Хора первых". Мы их уже исполняли на "Тавриде" и будем исполнять снова. Будут и новые песни, русские национальные. Говорят, что будем выступать на одной сцене с SHAMAN'ом», — подчеркивает педагог.

На концерте в День народного единства должны появиться и другие звёзды российской эстрады, однако их имена пока неизвестны.

«В этом году Движение подарило молодежи много творческих проектов, которые стали возможностью для реализации себя и своего творчества. Среди линейки проектов есть "Хор Первых". Наши ребята прямо сейчас находятся в Москве, посещают мастер-классы, занимаются с профессионалами и репетируют. 4 ноября "Хор Первых" выступит с несколькими песнями на праздничном концерте в честь открытия выставки "Россия". Я даже немного завидую ребятам, ведь они станут частью масштабного и значимого события для всей страны», — прокомментировала заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области Мария Ом.