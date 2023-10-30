Новый закон о тишине заработал в РФ — во сколько теперь нельзя шуметь и какие штрафы?

Новый закон «о тишине» запретит шуметь не только ночью, но и днём.

23 октября 2023 года на рассмотрение Госдумы поступил обновлённый и доработанный законопроект, устанавливающий часы тишины и штрафные санкции за его нарушение. Авторы документа, думская фракция ЛДПР, уверяет, что новым законом будут закреплены единые правила (сейчас в России подобные нормативные документы действуют в каждом регионе и немного отличаются своими требованиями).

В случае одобрения законотворцами, Федеральный закон запретит россиянам шуметь как в ночное время (с 23:00 до 07:00), так и в дневное (строительные работы нужно останавливать с 13:00 до 15:00, а их проведение разрешат только в будние дни).

Что касается размеров штрафов, то они разнятся в зависимости от статуса нарушителей тишины:

· за первое нарушение:

- физлица заплатят от 500 до 2 000 рублей;

- юрлица – от 20 до 500 тысяч рублей;

· за повторный или регулярный шум:

- физлица – 5 до 10 тысяч рублей,

- юрлица – от 100 до 500 тысяч рублей.

Следить за соблюдением федерального закона о тишине станут представители ТСЖ, избранные общим собранием жильцов (они будут передавать информацию о нарушителях в правоохранительные органы).