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общество

Под Новосибирском запустили маршрут поезд-автобус из Венгеровского района

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Пассажиры могут приобрести билет на автобусный маршрут Венгерово — Чаны, который стыкуется с электричкой до областного центра.

Жители Венгерова смогут добраться до Новосибирска благодаря запуску мультимодальной системы «поезд + автобус». Это сократило время в пути на один час. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пассажиры могут теперь приобрести билет на автобусный маршрут Венгерово — Чаны, где они могут пересесть на электричку до областного центра. По новой схеме путешествие займет всего семь часов, а стоимость значительно ниже по сравнению с другими альтернативными маршрутами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут подрядчика, чтобы спроектировать ливневку за 1 млрд рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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