Раненые полицейские и массовые беспорядки: что известно о бунте в аэропорту Махачкалы к этому часу

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, в результате которых пострадали полицейские и были отменены рейсы, стали главной новостью этой ночи.

Вечером 29 октября сотни людей проникли на территорию аэропорта, требуя изгнания израильтян. В ходе инцидента пострадали более 20 человек, включая полицейских.

Протесты начались около 8 часов вечера, когда люди проникли в терминал и на взлетную полосу, проверяя паспорта прибывших. Толпа также окружила самолет, прилетевший из Тель-Авива. В результате беспорядков аэропорт был закрыт. На место происшествия прибыли спецназ и министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Совет национальной безопасности Израиля заявил, что на рейсе из Тель-Авива в Махачкалу не было евреев и израильтян.

В связи с произошедшим были отменены и перенаправлены несколько рейсов. Авиакомпании Red Wings и "Победа" направили свои самолеты в Минеральные Воды вместо Махачкалы. Росавиация сообщила о ситуации с рейсами.

Власти приняли меры по восстановлению порядка. Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки". МВД заявило, что все участники беспорядков будут идентифицированы с помощью видеонаблюдения в аэропорту. ОМОН был задействован для блокирования щели, через которую толпа проникла к самолету из Тель-Авива, однако люди кидали в них различные предметы.

В результате акции протеста пострадали более 20 человек, включая гражданских лиц и полицейских. Десять человек находятся в стационаре, еще более десяти получили амбулаторную медицинскую помощь. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Политики также отреагировали на происшедшее. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что участники протестов будут привлечены к ответственности перед законом. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал происшедшее спланированной провокацией извне.

Утром 30 октября в Росавиации сообщили, что аэропорт Махачкалы, предварительно, возобновит работу 31 октября.