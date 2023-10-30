Спортсмен из ЮАР выиграл международный турнир по сквошу в Новосибирске

Турнир был посвящён признанию сквоша олимпийским видом спорта; Яппи Хьюго сегодня живёт и работает в Горно-Алтайске, где нет ни одного сквош-корта.

28 октября в Новосибирске состоялся международный турнир по сквошу, в котором приняли участие спортсмены из ЮАР, Казахстана и России. Соревнования собрали 27 игроков из Красноярского и Алтайского краёв, Республики Алтай, Новосибирской и Омской областей.

- Наш турнир был посвящён историческому событию – 16 октября сквош наконец-то стал олимпийским видом спорта. Он войдёт в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Для всего сквош-сообщества в России это очень радостный и важный момент, ведь теперь мы представляем дисциплину, которая получила наивысшее признание в мире. Надеюсь, к 2028 году наши спортсмены смогут полноценно принимать участие во всех международных стартах. А пока мы продолжаем усиленно тренироваться и работать над появлением в Новосибирске первого сквош-клуба, который, признаться честно, нам крайне необходим, — рассказал президент Федерации сквоша Новосибирской области Алексей Шварёв.

Он отметил, что турнир стал итогом недельного тренинг-кэмпа. Его провёл 6-я ракетка России Андрей Ячменьков, до 2021 года занимавшийся сквошем в Новосибирске. Алексей Шварёв добавил, что в соревнованиях участвовали молодые игроки – два юниора и два студента. Сейчас они за счёт Федерации проходят подготовку к всероссийским стартам – Первенству России в Екатеринбурге, которое пройдёт в ноябре, и Студенческому чемпионату, хозяином которого в декабре станет Красноярск. Он поблагодарил главу Федерации сквоша Красноярского края за активное содействие развитию сквоша во всём Сибирском федеральном округе и приобщению к этому ракеточному виду спорта новых регионов.

Победителем турнира стал гражданин ЮАР Яппи Хьюго, сегодня проживающий и работающий в Горно-Алтайске. В финале он победил новосибирца Дмитрия Ивойлова. Третьим стал ветеран новосибирского сквоша Виктор Калинин.

- Я начал играть в сквош чуть более 20 лет назад, когда мне было 14. В ЮАР выступал за школьную команду, затем был включён в сборные региона и провинции. Сквош в нашей республике хорошо развит и популярен, многие школы имеют собственные корты. В нашем маленьком городке было два сквош-клуба, где я и тренировался. После жил пять лет в Москве, регулярно играл на турнирах с ведущими игроками России. Сейчас работаю в Горно-Алтайске, тут нет ни одного сквош-корта. Очень рад приглашению в Новосибирск, это замечательный город и тут очень душевные люди, болеющие сквошем, — рассказал Яппи Хьюго.

По словам южноафриканца, он готов поделиться своим опытом для того, чтобы сквош развивался в Алтайском крае и Сибири.