Срочное заявление Кремля поставило в ступор Израиль

Визит делегации палестинской группировки ХАМАС в Россию израильтяне расценили, как поддержку терроризма нашей страной, но официальный ответ федеральных властей РФ привел их в замешательство.

26 октября 2023 года, узнав о том, что представители ХАМАС прибыли в Москву с официальным визитом, власти Израиля потребовали от Кремля отменить встречи с их противником, «немедленно изгнать террористов ХАМАС», поскольку приглашение представителей боевиков – это поддержка терроризма, пишет издание «РБК.ру».

Кстати вспомнить, это не первое обращение официального Израиля к России — с начала войны 7 октября 2023 года еврейское правительство несколько раз обращалось к Кремлю с призывом изменить свою позицию по развязавшейся войне. Российскому послу в Израиле Анатолию Викторову было выражено открытое «недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия».

Однако Кремль, в лице своего официального представителя Дмитрия Пескова, на днях заявил прежнюю позицию, согласно которой «по линии МИДа РФ продолжается и считается необходимым контактировать со всеми сторонами, продолжая диалог также и с Израилем».

Более того, по словам Пескова, октябрьский визит представителей ХАМАС в МИД России был посвящён освобождению заложников, а также вопросам текущей эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа.