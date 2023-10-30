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Суперлигу возглавила команда новосибирского волейбольного клуба

Фото: Telegram-канал волейбольного клуба «Локомотив»

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил новокуйбышевскую «Нову» в гостевом матче третьего тура чемпионата России среди команд Суперлиги.

Волейбольный новосибирский клуб «Локомотив» обыграл команду из города Новокуйбышевск со счётом 3:0. Новосибирцы выиграли все три сета — 25:19, 25:17, 25:18.

У «Локомотива» три победы в трех стартовых турах и первое место в турнирной таблице Суперлиги.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли музей истории регионального волейбола на «Локомотив-Арене». Музей показывает историю команды «Локомотив» с момента ее создания, а также рассказывает о важнейших победах и трофеях. Экспозиция включает в себя коллекцию кубков и интересных артефактов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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