Условия труда граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями

Права и гарантии граждан с инвалидностью в сфере труда закреплены Конституцией и Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем обеспечения квот для приема на работу, резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, организации обучения инвалидов новым профессиям.

Важно отметить, что отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет за собой административную ответственность согласно ст. 5.42. КоАП РФ. Если сотрудник стал инвалидом, уже будучи принятым на работу, работодатель обязан перевести его на работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением.

Как сообщает департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, гражданам с ограниченными возможностями здоровья и членам их семей предусмотрены льготы в виде сокращения рабочего времени до 35 часов в неделю (для граждан с инвалидностью I или II группы), отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году, предпочтение в оставлении на работе в случае сокращения штата (для инвалидов боевых действий) и др.

Кроме того, родителям и законным представителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, предоставляется ежегодный 14-дневный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а также четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком.

Не допускается увольнение по инициативе работодателя одиноких матерей или законных представителей ребенка-инвалида, привлечение к работе в ночное время, командировки и сверхурочная работа.