В Махачкале толпа местных жителей окружила аэропорт, требуя не пускать беженцев из Израиля

В Махачкале в аэропорту «Уйташ» собрались сотрудники ДПС и Росгвардии, чтобы противостоять противникам Израиля.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ», к месту также собрались местные жители, которые выразили свою радикальную неприязнь к израильтянам в связи с обострением конфликта в секторе Газа. В социальных сетях появились фейковые сообщения о прибытии беженцев из Израиля в Дагестан.

Власти региона призвали местных жителей не распространять неофициальную информацию.

Аналогичная ситуация сложилась возле аэропорта в Каспийске. Полиция просит граждан, ожидающих прибытия пассажиров рейса из Тель-Авива, разойтись. На видеозаписи, опубликованной в канале «ЧП Кавказ», автор сообщает, что он и другие мужчины проверяют документы у выходящих из аэропорта людей.

Кроме того, 29 октября в регионе прошли коллективные молитвы в поддержку жителей Палестины, страдающих от вооруженного конфликта. Муфтият Дагестана сообщил о проведении мероприятий в Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

28 октября в Дагестане также прошли акции в поддержку Палестины. Во время одного из этих мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», предполагая, что там размещены беженцы из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться провокациям после этих событий.