В мэрии Новосибирска прокомментировали унижение ученицы педагогом в школе

В Новосибирске учитель русского языка пообещала опозорить девочку перед всем классом в школе №40.

В мэрии Новосибирска заявили, что сообщение, опубликованное в соцсетях, не может быть основанием для официальной проверки. В администрации добавили, что родители учеников могут направить обращение в департамент образования.

«Специалисты департамента проведут выездное совещание, разберутся в ситуации и дадут официальные комментарии», — сказали в мэрии.

Напомним, 29 октября в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, на котором учительница русского языка и литературы кричит на ученицу, якобы из-за оскорблений. Женщина держала девочку за руку и кричала перед всем классом.

«Ты будешь делать то, что я скажу, и рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз ты меня обзовешь, я сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом», — угрожает педагог ученице.

Как удалось выяснить Сиб.фм, на видео Радость Мельникова. У женщины общий стаж работы 33 года, а также в интернете есть её анкеты по репетиторству, однако на момент публикации дозвониться до Мельниковой не удалось.

Директор учебного заведения Юлия Голованова отказалась комментировать инцидент с ученицей, заявив, что будет в городе только 1 числа.

«Все вопросы в департамент образования», — заключила директор.

После опубликованного ролика в социальных сетях новосибирцы разделились на два лагеря. Одни отметили, что Радость Мельникова отличная учительница с большим стажем работы.

«Очень хороший педагог, ведет русский язык у дочери. Была классным руководителем у сына. Строгий, но справедливый педагог. В чем смысл видео — непонятно», — написала мама ученицы школы №40.

Кроме этого, бывшие ученики также положительно высказались в сторону педагога. По их словам, за все годы обучения в школе проблем с учителем у них не было.

Другие же сибиряки высказались, что школьный учитель не имеет права так общаться с учениками, даже если её оскорбили. Они считают, что в таком случае нужно просто вызвать родителей для общения.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске физрук назвал учеников даунами.