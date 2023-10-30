В Новосибирске 4,2 тысячи открыли свое дело в рамках соцконтракта

В Новосибирской области более 4,2 тысяч жителей воспользовались поддержкой социального контракта для запуска собственного бизнеса. С 2021 года эта программа предоставила финансирование в размере до 350 тысяч рублей для начала предпринимательской деятельности. В этом году более 1,500 человек использовали эту меру поддержки.

Заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич отметил, что социальный контракт способствует переходу от хобби к доходной работе. Разнообразие отраслей включает в себя от художественной ковки металла до производства колбасы и пчеловодства.

Программа также помогает гражданам открывать парикмахерские и швейные производства после успешной защиты бизнес-проекта. Кроме того, средства социального контракта используются для поиска работы, ведения личного подсобного хозяйства и приобретения товаров первой необходимости.

Социальным контрактом воспользовались 38 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском запустили маршрут поезд-автобус из Венгеровского района.