В Новосибирске пёс чуть не умер от энтерита после прививки

В Новосибирске случаи заболевания собак с симптомами острой рвоты, диареи и общей слабости вызвали тревогу у местных владельцев. Одна из жительниц города, Мария, рассказала о своей собаке с диагнозом энтерит. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По словам Марии, уровень лейкоцитов у её питомца значительно снизился. Ветеринары сообщили, что состояние собаки оказалось критическим, и шансы на выздоровление составляли 50%.

Собака прошла через специальное питание через капельницу и медикаментозный сон. Оно обошлось хозяйке в 50 тысяч рублей за неделю стационара.

Мария отметила, что подобные случаи заболевания собак происходят и у других владельцев животных. Ветеринары подтвердили, что данный вирус может иметь высокую степень заразности. Его симптомы вызывают критическое состояние у животных.

Эксперт ветеринарной медицины Александр Вишневский объяснил, что это заболевание является серьезной угрозой для животных. Даже при своевременном обращении вероятность летального исхода составляет 80%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мерчандайзер может получать до 85 тысяч рублей.