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общество

В Новосибирске Союз отцов требует отмены концерта Инстасамки

Фото: Дарья Зотеева / ВК

В Новосибирске глава Союза отцов потребовал отменить концерт Инстасамки.

Союз отцов Новосибирска требует отмены концерта популярной певицы Инстасамки. По словам председателя организации Сергея Майорова, 23-летняя Дарья Зотеева развращает молодежь. Об этом пишет портал «Атас. Инфо».

Майоров заявил, что необходимо активно противостоять этому «порочному явлению» и подчеркнул, что Союз отцов обязательно будет выступать против проведения концерта «Инстасамки» в Новосибирске.

Предположительно, выступление Зотеевой и ее супруга Moneyken должно состояться на площадке «Bla Bla Barа». Стоимость билетов начинается от 1700 рублей.

Истасамке уже отменяли тур по России. Это может быть связано из-за конфликта с главой Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которая неоднократно обращалась к руководителям регионов России с требованием запретить выступления певице.

Напомним, глава Союза отцов Новосибирской области Майоров потребовал запретить выступление Арбениной.

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Дамир Трубников

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