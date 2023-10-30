Врач Бредер научил определять продолжительность жизни по органу

По словам специалиста, печень определяет продолжительность жизни человека.

Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что печень играет колоссально важную роль в определении продолжительности жизни человека.

По словам специалиста, в первую очередь, этот орган исполняет белково-синтетическую функцию. То есть синтезирует большое количество биологически активных веществ, гормонов и ферментов, которые могут повлиять на организм.

Еще одна не менее важная функция – детоксикационная. Именно печень отвечает за очищение организма от токсинов, которые чаще всего попадают туда через кишечник из внешней среды, добавил медик.

Напомним, врач-диетолог Соломатина назвала главную опасность от оливкового масла при проблемах с печенью.