Железнодорожники провели масштабную профилактическую акцию на 14 переездах Новосибирской области во Всероссийский день автомобилиста

С 27 по 29 октября работники Западно-Сибирской магистрали организовали совместно с сотрудниками ГИБДД специальную профилактическую акцию на 14 железнодорожных переездах в Новосибирской области с наиболее интенсивным движением, приуроченную к Всероссийскому дню автомобилиста.

Организаторы напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения в зоне пересечения автодорог с ж/д путями. А также вручили тематические памятки более 1500 водителям транспорта. Акция состоялась на переездах в Новосибирском, Барабинском, Чулымском, Татарском, Тогучинском, Искитимском, Коченевском, Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области.

Отметим, что в Новосибирской области с начала года зафиксировано уже 5 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного и железнодорожного транспорта, в прошлом году – 5 ДТП за весь год.

Главной причиной ДТП остается нарушение водителями правил пересечения переездов. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – все это, зачастую, приводит к трагическим последствиям.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.