Житель Кузбасса едва не остался без большого пальца на руке

Однако медики успели вовремя спасти его от ампутации конечности.

В Новокузнецке 58-летний мужчина едва не лишился большого пальца на руке. Спасти его от ампутации успели врачи городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика. Об этом сообщает Сибдепо.

Оказалось, что пациент около полугода мучался от боли в правой руке. Вдобавок у него была рана, которая никак не хотела заживать. Тогда мужчина забил тревогу и пошел на обследование. Оно показало, что артерии больной кисти сужены более чем на 80% и риск ампутации конечности был очень высоким.

Однако медики приняли решение сохранить конечность мужчине. С помощью трех пятимиллиметровых проколов на артериях в области грудной клетки специалисты улучшили кровоснабжение пораженного участка, и пациенту стало лучше.

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