Путин обратился с советом к переживающим за граждан Израиля

Довольно прозрачно намекнул глава российского государства на личину переживающих за Израиль, под которой кроются главные бенефициары мировой нестабильности и посоветовал им обратить внимание на собственные спецслужбы.

В понедельник Владимир Путин провел совещание с Совбезом, правительством и руководством силовых ведомств. Основным вопросом была ситуация в Дагестане, где группа местных жителей пыталась прорываться к самолету с гражданами Израиля на борту, пишет портал RG.RU.

Не оправдывая действия жителей Махачкалы, решившихся на этот поступок, он подчеркнул, что подобные события намеренно подогреваются не только в России, но и во всем мире «геополитическими кукловодами»: «Элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна. Драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты они пытаются использовать против России, для дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального общества», отметил глава нашего государства.

По его мнению, их подлинной и корыстной целью является посев ненависти и столкновение людей по всему миру.

Он рекомендовал тем странам, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине: «Если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрак да и только, по-другому сказать невозможно», выразился Путин.