Андрей Травников закрепился в топ-15 рейтинга губернаторов РФ

Андрей Травников занимает уверенную 14-ую позицию в топ-15 рейтинга губернаторов России.

По данным, Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, по-прежнему находится в топ-15 губернаторов — он занял 14-ую позицию.

По мнению экспертов, сохранить свои позиции губернатору позволила поддержка жителей Новосибирской области, которые за него проголосовали — 526 тысяч человек.

Консенсус региональных элит вокруг его фигуры и запрос общества на стабильное развитие в непростых экономических и внешнеполитических условиях стали ключевыми факторами, которые позволили ему одержать победу. Они пояснили, что собственные доходы региона покрывают приоритетные расходы, предусмотренные в главном финансовом документе Новосибирской области, с учётом зарплат работникам бюджетной сферы и меры социальной поддержки населения.

Была также отмечена заслуга губернатора — 100-процентное обеспечение региона зерном и продукцией птицеводства.

Почти все предприятия Новосибирской области постоянно оказывают посильную помощь и поддержку военнослужащих в зоне спецоперации. Кроме того, команда губернатора Новосибирской области постоянно занимается решением проблем в социальной сфере и благоустройстве.

Напомним, что губернатор поставил новые задачи по развитию дорожно-транспортного комплекса региона на три года.