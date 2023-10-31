Ассоциация «Метро» выразила благодарность руководству Новосибирского метрополитена

Международная Ассоциация «Метро» выразила благодарность руководству МУП «Новосибирский метрополитен» за отличную организацию и проведение заседания Совета и Общего собрания членов Международной Ассоциации «Метро».

Уровень мероприятия оценили по достоинству, о чем сообщается в благодарственном письме.

Стоит напомнить, что Новосибирский метрополитен активно участвует в работе Ассоциации, вносит свой вклад в решение общих задач, стоящих перед членами Ассоциации, формирование единой технической политики, укрепление производственных и культурных связей.

Генеральный директор Международной Ассоциации «Метро» Дмитрий Головин пожелал коллективу Новосибирского метрополитена дальнейших успехов и благополучия.

Ранее Новосибирский метрополитен получал признание за внедрение инновационных разработок.