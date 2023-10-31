Более 9000 домов оснащены датчиками дыма в рамках муниципальной программы

9329 домов в Новосибирске оснащены датчиками дыма за счет средств муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» за последние 5 лет. В этом году установлено 215 противопожарных приборов в 81 доме – сообщили в управлении по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Автономный дымовой пожарный извещатель — одно из самых эффективных средств предотвращения гибели людей на пожарах. Он обнаруживает пожар на самой ранней стадии в момент появления небольшого количества дыма и пронзительным звуком оповещает людей. Есть модели со встроенным GSM-модулем: при появлении дыма в защищаемом помещении в дополнение к звуковому сигналу они отправляют СМС-сообщение одному или нескольким абонентам.

Устройство устанавливают в каждом жилом помещении на потолке или стене. Оно работает от батареи типа «Крона». Ее хватает на один год. Когда уровень заряда понижается до 5 %, извещатель сообщает: пора заменить батарейку.

Периодически, как минимум раз в полгода, нужно снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний из-за осевшей пыли. Срок работы автономного пожарного извещателя — десять лет.

На счету прибора — не одна спасенная жизнь в Новосибирске. Приобрести его можно в специализированных магазинах. Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, могут воспользоваться адресной помощью, обратившись в органы социальной поддержки населения в районе проживания.

Напоминаем адреса комплексных центров социального обслуживания населения в Новосибирске:

- в Октябрьском районе: ул. Ленинградская, 98 (204-95-05);

- в Ленинском районе: ул. Котовского, 1 (308-11-27, 308-00-43);

- в Советском районе: ул. Иванова, 11а; отделение ул. Софийская, 4 (332-54-07, 332-45-47);

- в Кировском районе: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 (305-46-40, 305-46-00);

- в Калининском районе: ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 (228-73-31, 228-73-07, 228-73-12, 228-73-32, 228-74-38);

- в Центральном округе: ул. Революции, 6 (217-94-73, 218-18-76);

- в Первомайском районе: ул. 4-й Пятилетки, 28а (338-28-22);

- в Дзержинском районе: ул. Европейская, 1а (211-35-95, 279-01-61).