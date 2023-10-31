Доля просторных квартир в новостройках Новосибирска меньше 1%

По данным агрегатора ДОМ.РФ, доля 4-х и 5-комнатных квартир в новостройках Новосибирска составляет 1,84%, в продаже их удельный вес уже 0,82%.

Анализ проводился по базам, размещенным на сайте АН ЦИАН, и портале с максимальным количеством новостроек Новосибирска — Нмаркет.ПРО. Как сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев, доля многокомнатных квартиры с повышенным функционалом даже в правобережье Новосибирска и в районах, приближенных к административному или деловому центру города, не превышает 0,5%.

На портале АН ЦИАН в районах средней отдаленности от центра Новосибирска, в новостройках и на вторичном рынке 4-х комнатных квартир площадью от 85 до 150 квадратных метров в продаже всего 34 штуки. На сайте Нмаркет.ПРО новостроек с такими характеристиками 27 штук, уточнил он.

«Наибольший выбор современных вариантов 4-х комнатных студий со спальнями средней площади, с большими кухнями-гостиными и санузлами с ценой до 135 тысяч за квадрат на сайтах проектов For StarS и Никольский парк, чуть подальше от метро в проектах Нoваторы или ЖД на Никитина, от 160 тысяч рублей за квадратный метр в проектах Will Art, Марсель 2, На Декабристов, Нобель», — добавил эксперт.

Выбор 3-комнатных студий у застройщиков значительно шире. В сданных домах цены, не смотря на более высокий процент по ипотеке, ненамного ниже, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске остановился рост арендных ставок на комнаты.