Хэллоуин 31 октября 2023 года: жуткие открытки с поздравлениями в Вечер всех святых

Отношение к этому празднику у россиян неоднозначное, но многие его чествуют. Для поклонников Хэллоуина портал «Сиб.фм» подготовил серию жутких открыток и поздравлений в стихах и в прозе.

Нынче праздник всех святых,

Смертные, пугайтесь!

Режьте тыкву для лампад

В чудищ наряжайтесь.

Чтоб беда вас в эту ночь

Точно не узнала,

Развлекайтесь от души,

Чтоб ей страшно стало.

В День Всех Святых тебе желаю

Удачи, мира и добра.

И пусть тебя оберегает

Та путеводная звезда.

Пусть счастье в дом к тебе стучится,

Пусть мир наполнит теплота.

И если вдруг чего случится,

Плохое пусть не у тебя.

День всех святых мы празднуем, друзья!

Ругаться, ссориться сегодня нам нельзя.

Мы будем вместе святых всех прославлять,

Друг друга с праздником всех поздравлять.

Мы пожелаем всем благополучия, добра,

И пусть святые наши помогут нам всегда,

Чудесный праздник этот вместе славим,

Святые наши никогда одних нас не оставят!

С Днем всех святых хочу поздравить,

Пускай надежно в Вашу жизнь

Они свой светлый взор направят,

Храня от завистей чужих,

От бед, невзгод и разногласий

В семейном, тихом очаге.

Добро пусть будет в жизни Вашей —

Размеренной, большой реке.

С Днем Всех Святых, когда оживают все страшные истории, чтобы потом уйти с первыми лучами рассвета в забвение. Пусть вас не пугают монстры, ведь сегодня день, когда каждый из нас может стать подобен им и сам напугать всех своих чудовищ. Счастливого вам Дня Всех Святых!

Пускай в День Всех Святых потусторонние силы, пришедшие к вам со злом, не смогут ступить и шагу в направлении вашего дома. Желаю вам устроить настоящий шабаш, одеться страшно и всем встречным «вампирам» да «ведьмам» разгонять печаль и страх. С праздничком всех Святых вас! Обязательно нагоните страху на своих друзей – это будет лучшее поздравление для них!

В этот День Всех Святых пускай вера ваша будет жить вечно, удача сама свалится вам в руки, радость весело влетит в ваше окошко, солнечный свет пускай заполнит пустоту вашего дома, а здоровьем, чтобы были богаты все ваши родные. Зажгите свечку на окошке или сделайте тыкву под нее и пускай этот благотворный свет отпугнет всю нечисть, которая только попробует к вам пролезть.

Желаем вам истинной веры и долголетия! Пускай Бог и святые оберегают вас не только в этот день, но и всегда и везде, когда вы в этом нуждаетесь. Помните, ангелы всегда рядом с вами и готовы уберечь от любого искушения или греха. Но, все же, иногда хочется даже взрослым людям впасть в детство и подурачится. И как раз сегодня мы вас поздравляем с Днем Всех Святых!

Сегодня День Всех Святых, накануне которого творятся страшные и удивительные вещи, когда нечистая сила впадает в разгул. И вот уже первые лучики солнечного света озаряют землю, и все плохое предается забвению. Не следует бояться монстров, ведь сегодня вы сами можете так подшутить над своими родными и друзьями. С праздником вас, обязательно повеселитесь хорошо!

Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.

С Днем Всех Святых, когда оживают все страшные истории, чтобы потом уйти с первыми лучами рассвета в забвение. Пусть вас не пугают монстры, ведь сегодня день, когда каждый из нас может стать подобен им и сам напугать всех своих чудовищ. Счастливого вам Дня Всех Святых!