Хэллоуин 31 октября 2023 года: жуткие открытки с поздравлениями в Вечер всех святых

Отношение к этому празднику у россиян неоднозначное, но многие его чествуют. Для поклонников Хэллоуина портал «Сиб.фм» подготовил серию жутких открыток и поздравлений в стихах и в прозе.
Нынче праздник всех святых,
Смертные, пугайтесь!
Режьте тыкву для лампад
В чудищ наряжайтесь.
Чтоб беда вас в эту ночь
Точно не узнала,
Развлекайтесь от души,
Чтоб ей страшно стало.
В День Всех Святых тебе желаю
Удачи, мира и добра.
И пусть тебя оберегает
Та путеводная звезда.
Пусть счастье в дом к тебе стучится,
Пусть мир наполнит теплота.
И если вдруг чего случится,
Плохое пусть не у тебя.
День всех святых мы празднуем, друзья!
Ругаться, ссориться сегодня нам нельзя.
Мы будем вместе святых всех прославлять,
Друг друга с праздником всех поздравлять.
Мы пожелаем всем благополучия, добра,
И пусть святые наши помогут нам всегда,
Чудесный праздник этот вместе славим,
Святые наши никогда одних нас не оставят!
С Днем всех святых хочу поздравить,
Пускай надежно в Вашу жизнь
Они свой светлый взор направят,
Храня от завистей чужих,
От бед, невзгод и разногласий
В семейном, тихом очаге.
Добро пусть будет в жизни Вашей —
Размеренной, большой реке.
С Днем Всех Святых, когда оживают все страшные истории, чтобы потом уйти с первыми лучами рассвета в забвение. Пусть вас не пугают монстры, ведь сегодня день, когда каждый из нас может стать подобен им и сам напугать всех своих чудовищ. Счастливого вам Дня Всех Святых!
Пускай в День Всех Святых потусторонние силы, пришедшие к вам со злом, не смогут ступить и шагу в направлении вашего дома. Желаю вам устроить настоящий шабаш, одеться страшно и всем встречным «вампирам» да «ведьмам» разгонять печаль и страх. С праздничком всех Святых вас! Обязательно нагоните страху на своих друзей – это будет лучшее поздравление для них!
В этот День Всех Святых пускай вера ваша будет жить вечно, удача сама свалится вам в руки, радость весело влетит в ваше окошко, солнечный свет пускай заполнит пустоту вашего дома, а здоровьем, чтобы были богаты все ваши родные. Зажгите свечку на окошке или сделайте тыкву под нее и пускай этот благотворный свет отпугнет всю нечисть, которая только попробует к вам пролезть.
Желаем вам истинной веры и долголетия! Пускай Бог и святые оберегают вас не только в этот день, но и всегда и везде, когда вы в этом нуждаетесь. Помните, ангелы всегда рядом с вами и готовы уберечь от любого искушения или греха. Но, все же, иногда хочется даже взрослым людям впасть в детство и подурачится. И как раз сегодня мы вас поздравляем с Днем Всех Святых!
Сегодня День Всех Святых, накануне которого творятся страшные и удивительные вещи, когда нечистая сила впадает в разгул. И вот уже первые лучики солнечного света озаряют землю, и все плохое предается забвению. Не следует бояться монстров, ведь сегодня вы сами можете так подшутить над своими родными и друзьями. С праздником вас, обязательно повеселитесь хорошо!
Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.
С Днем Всех Святых, когда оживают все страшные истории, чтобы потом уйти с первыми лучами рассвета в забвение. Пусть вас не пугают монстры, ведь сегодня день, когда каждый из нас может стать подобен им и сам напугать всех своих чудовищ. Счастливого вам Дня Всех Святых!