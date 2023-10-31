«Им не нужен прочный мир на Святой земле»: Путин раскрыл истинных виновников в трагедии на Ближнем Востоке

За причинами эскалации насилия в зоне израильско-палестинского конфликта далеко ходить не надо – наш президент взял смелость озвучить их на весь мир.

Во время совещания по ситуации в Дагестане в понедельник, 30 октября текущего года, глава нашего государства Владимир Путин дал официальные комментарии, в том числе, и на ответные действия Израиля в сторону Палестины. Он назвал их местью, пишет официальный сайт Кремля.

По словам российского лидера, Израиль не стал добиваться поиска и наказания виновных в атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, «вместо этого израильтяне решили мстить всем гражданам Палестины, взяв на вооружение принцип коллективной ответственности».

Также Путин уверен, что подогревается это ненависть Америкой, которая напрямую заинтересована в хаосе на Ближнем Востоке и вместо мирного урегулирования ожесточенного конфликта «напичкивает» ЦАХАЛ своим оружием: «Им не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа», подчеркнул он.

Отметим, что США дошли до открытой травли действий Организации Объединенных Наций (ООН).