Как отдыхаем в ноябре-2023: официальные выходные, праздники, производственный календарь

День народного единства в ноябре подарит россиянам три выходных подряд с четвёртым сокращённым рабочим. Портал «Сиб.фм» публикует предпраздничные подробности.

Первая неделя третьего месяца осени-2023 выдалась щедрой для работающих россиян. В текущем году государственный праздник день народного единства совпал с календарным выходным, а точнее 4 ноября выпало на субботу.

В связи с этим и согласно заведённым правилам для подобных ситуаций, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Это позволит жителям нашей страны, трудящимся по 5-дневному рабочему графику, на этой неделе отдохнуть три дня подряд: 4, 5 и 6 ноября, то есть в предстоящие субботу, воскресенье и в понедельник. При этом, рабочая пятница, 3 ноября 2023 года, согласно Трудовому Кодексу РФ, будет сокращена на один час.

Кадровики отмечают, что сотрудников можно привлечь к работе в такие выходные или праздничные дни. Однако для этого потребуется предварительно выпустить официальное распоряжение, а сам работник должен добровольно подписать соответствующее согласие.

Напомним, что День народного единства закреплен в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации с 2004 года и приурочен к освобождению Москвы от польской интервенции.