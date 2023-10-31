Как в России изменятся пенсии и зарплаты с 1 ноября 2023 года

Увеличенные выплаты в ноябре текущего года получат бюджетники, госслужащие и некоторые категории российских пенсионеров. Причем пожилые люди получат прибавку выше, чем работающие молодые россияне.

Увеличенные зарплаты за октябрь в ноябре получат работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей. Прибавка составит 5,5%, сообщает rg.ru.

Кроме того, на 10% проиндексированы также зарплаты административно-хозяйственному аппарату в системе Минобороны. А работники техническо-инженерного состава получили прибавку в 15%. Медицинские специалисты Минобороны получат доплаты в 20%, пояснил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Что касается пенсий, то ноябрьскую прибавку получат бывшие шахтеры и другие работники угольной промышленности наряду с бывшими пилотами гражданской авиации, пишет издание «Газета.ру». При этом пересчитают эти пенсии специалисты СФР только тем, кто обратился за доплатой с 1 июля по 1 октября 2023 года (размер доплаты зависит от спецстажа).

Также увеличатся пенсии и тех пожилых россиян, которым в октябре текущего года исполняется 80 лет или они оформили инвалидность I группы.