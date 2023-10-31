Конец Израиля. К чему приведёт вторжение в Газу?

Престиж ЦАХАЛ и политическое будущее лично Нетаньяху могут привести к полному краху Израиля, уверены эксперты.

Многообещающее наземное наступление на территорию Палестины постепенно начинается – рейды и вылазки ЦАХАЛ происходят всё чаще, но вызывают сомнения всех мировых экспертов, в том числе и России: «Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Не скрывают своих планов по уничтожению мирного населения и сами израильтяне. Так, самый старый резервист ЦАХАЛ, 95-летний Эзра Яхин, напутствуя солдат израильской армии на новые бои, сказал: «Победите и прикончите арабов, не оставив никого. Уничтожьте их самих, их семьи, матерей и детей. Эти животные больше не могут жить».

При этом масштабные потери фиксируются не только с палестинской стороны – Израиль оказался не готов к сильному сопротивлению со стороны ХАМАС и ситуация становится всё более напряжённой. Очевидно, что израильтяне не остановятся, а наличие в стране ядерного оружия и вероятность его применения грозит уничтожением территорий обеих противоборствующих стран.