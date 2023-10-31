Машинист Новосибирского метро Павел Максимлюк стал призером Всероссийского конкурса

В России прошел всероссийский конкурс среди машинистов электропоездов метро.

Представитель Новосибирского метрополитена Павел Максимлюк стал бронзовым призером.

Соревнование состояло из двух этапов: теоретической части, где участники отвечали на вопросы о нормах и правилах технической эксплуатации, и практического этапа, проходившего в электродепо «Лихоборы», где участники показали свои навыки работы во внештатных ситуациях.

Павел Максимлюк машинист 1-го класса. Он работает в Новосибирском метрополитене с 1995 года. До этого он неоднократно получал поощрения со стороны руководства Новосибирского метрополитена. Коллеги верят, что Павел еще ни раз продемонстрирует свое мастерство.