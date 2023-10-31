«Можно даже убить»: в Новосибирске актёр страшных квестов рассказал об искусстве пугать людей

В преддверии Хэллоуина жители Новосибирска заряжаются атмосферой ужаса: смотрят хоррор-фильмы, украшают дома, наряжаются на тематические вечеринки, готовят фигуры из тыкв и бронируют места на страшные квесты. 31 октября актёр реалити-квестов «выХод» в Новосибирске Аарон рассказал корреспонденту «Сиб.фм» о травмах на работе и способах вызвать ужас у гостей.

Не чёртик, а просто человек

Актёр реалити-квестов «выХод» в Новосибирске Аарон более четырёх лет пугает гостей и наслаждается своей работой.

«Я просто пришёл работать сюда и мне понравилось, в итоге задержался на четыре года. Это весело, интересно, всегда есть общение с большим количеством людей. Мы работаем в команде: квесты проводят либо в парах, либо в тройках. И это взаимодействие с коллегами тоже дорогого стоит», — рассказывает актёр.

Страшные квесты проводят на конкретную тематику в специально оборудованных комнатах. Звуки, музыка, освещение, спецэффекты и актёры в костюмах — всё это создаёт атмосферу ужаса. Участники должны решить головоломку по сюжету, чтобы выбраться из комнаты. Во время квеста они постоянно находятся в напряжении и ожидании новых событий.

Нередко случается так, что перепуганные игроки травмируют актёров реалити-квестов. Однако Аарона серьёзные ранения обошли стороной.

«Посетители часто бьют актёров от страха, но обычно это не больно. Мы научены минимизировать для себя риск», — объясняет собеседник.

Единственное «нападение», которое смог вспомнить актёр, — это взятие в плен двадцатью маленькими детьми.

«У нас есть прятки в лабиринте. В последнем раунде участники должны выполнить общее задание против чёртика. Вот я и пошёл их немножко пугать. Они бегали, визжали, а потом решили, что чёртика нужно срочно поймать. И им удалось — было человек двадцать. Давай маленькими кулачками меня бить, потом вытащили на свет и заплакали. Все расстроились, что я не настоящий чёртик, а просто человек», — вспоминает парень.

Почти как дома

Как отмечает Аарон, во время исполнения роли на страшном квесте актёрам редко бывает страшно. Со временем сотрудники привыкают к жуткой атмосфере и не чувствуют дискомфорта в игровых локациях.

«Мне сейчас вообще нигде не страшно, ко всему привык. Уже почти как дома. Когда я только пришёл сюда работать, было маленько жутко. Обычно ребята, когда идут убираться, берут с собой кого-то, громко включают музыку», — размышляет собеседник.

Участников реалити-квестов пугают разными способами. По словам Аарона, самый ходовой приём — это резкое появление актёра в темноте с громким криком. Кроме того, люди боятся напряжённой музыки и страшных лиц.

«Ну и, конечно, боятся хороших актёров с опасным предметом в руках, которым можно даже убить человека. Естественно, на квестах это не практикуется. Но сам вид уверенного в себе актёра пугает. Иногда люди начинают бежать и бегут очень долго, пока у них не закончатся силы или пока не попадут в ловушку», — подчёркивает актёр.

Два опоссума, Малефисента и Человек-паук

Аарон утверждает, что актёрская составляющая очень важна именно в квестах «выХода». Большая часть игр в организации — это перфомансы, в которых актёрам нужно полноценно исполнить свою роль в сюжете. Собеседник сравнивает эту работу с театральным представлением.

«Опытному актёру не будет сложно вжиться в роль. Это делается буквально по щелчку. Ещё пять минут назад мы были обычными сотрудниками, которые встречают людей, а потом нанесли грим и побежали на страшный квест», — делится он.

Начинающим актёрам страшных квестов советуют не выходить из роли во время игры, всегда быть своим персонажем.

«Я рекомендую начинающим актёрам до начала квеста полежать, прочувствовать своего персонажа, попытаться понять его, забыть в какой-то мере про себя. А уже потом не нужно абстрагироваться от реальности, просто это будет делаться на автомате», — объясняет парень.

Больше всего Аарону нравится перевоплощаться в сумасшедших героев. Он отмечает, что именно в таких образах получается сыграть абсолютно разные эмоции.

«Там можно пугать, смеяться, плакать, кричать, говорить шёпотом. Можно делать почти всё. Но из-за этого сумасшедших сложно играть. Ещё мне нравится роль злого полковника в одном из квестов, потому что можно по-разному давить на участников: быть страшным и смешным одновременно», — рассказывает актёр.

Собеседник добавил, что спрос на страшные квесты в конце октября растёт по нескольким причинам. Одна из них — начало школьных каникул.

«Хэллоуин — это новый повод для того, чтобы пойти куда-то вместе с друзьями. У нас с коллективе проходят ежегодные вечеринки. Все приходят в образах. Это очень весело, когда у вас страшный квест ведут два опоссума или Малефисента вместе с Человеком-пауком», — заключил актёр.